Torino, precipita ascensore in via Bligny: giovane finisce al Cto

Il ragazzo stava aiutando il padre in un trasloco. E' stato salvato dai vigili del fuoco

Incidente sul lavoro a Torino. Questa mattina un ascensore è precipitato in via Bligny 6: all’interno c’era una persona. Si tratta di un ragazzo che stava aiutando il padre in un trasloco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e tecnici dello Spresal. I pompieri sono riusciti a estrarre il ragazzo dall’abitacolo, che era precipitato dal quarto al secondo piano della stabile. Poi è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al Cto: ha riportato una ferita lacero confusa al ginocchio. Ma si teme che l’incidente gli abbia causato anche delle fratture.