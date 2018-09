Torino premiata per la raccolta dell’organico a Porta Palazzo

Menzione speciale alla città di Torino per il progetto di raccolta dell’organico al mercato di Porta Palazzo nell’ambito del IV Annual Gathering del “Milan Urban Food Policy Pact”, incontro internazionale annuale in corso a Tel Aviv.

Nella kermesse, promossa per fare un bilancio dell’accordo lanciato nel 2015 per integrare le politiche urbane sull’alimentazione con quelle sociali, economiche e ambientali, è stata “riconosciuta la validità dell’iniziativa che coinvolge rifugiati volontari nella raccolta dell’organico per riciclare il rifiuto biologico e raccogliere frutta e verdura invendute ma ancora edibili da donare a persone in difficoltà”, come sottolineato dal vicesindaco Guido Montanari.

Lo stesso Montanari è intervenuto nel corso della sessione ‘Resilient cities and food security on a community level’ per illustrare le scelte di pianificazione dell’amministrazione torinese finalizzate a consumo zero di suolo, tutela del verde e promozione dell’agricoltura urbana.