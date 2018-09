Torino prende a calci la malattia: nasce “100%”, prima squadra formata da adolescenti guariti da un tumore

Si chiama “100%” ed è la prima squadra di calcio formata da adolescenti guariti da un tumore. Un’idea nata nel ritiro estivo del Torino e diventata realtà grazie alla collaborazione con l’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita e l’Ugi, l’Unione Genitori Italiani, onlus che sostiene le famiglie nel percorso di cura dei bambini malati di tumore.

SI ALLENERA’ CON LO STAFF DEL TORO

A presentare l’iniziativa, i difensori granata Moretti e De Silvestri, alla presenza di mister Mazzarri. “Grazie a chi ha contribuito a trasformare un’idea ‘maccheronica’ in realtà – sottolinea Moretti -. In bocca al lupo ai ragazzi, vestiti in granata sono bellissimi…”. Da fine mese la “100%” si allenerà con staff del Toro. “Negli anni ’70 i dati sull’oncologia pediatrica erano sconfortanti, meno del 40% guariva – spiega Silvio Falco, dg Città della Salute di Torino -. Ora si supera l’80%”. “Guarire non significa solo eradicare la malattia, ma reinserire”, aggiunge Franca Fagioli, direttore Oncoematologia del Regina Margherita.

NUMERO DEI GUARITI IN AUMENTO

I bambini che ogni anno, in Italia, si ammalano di tumore sono circa 1.380, 780 gli adolescenti, pari a 164 casi per milione di bambini e 269 per milione di adolescenti. Grazie alla ricerca biologica e clinica, nonché all’utilizzo di protocolli sempre più efficaci, il numero dei guariti è in continuo aumento. Se nel 2000 la stima era di un giovane adulto, tra i 16 e i 34 anni, sopravvissuto su 900, oggi si parla di un guarito ogni 450. La malattia tumorale in eta’ pediatrica incide in un momento delicato del processo di crescita di un giovane, che con la diagnosi si trova ad affrontare le cure proprio quando sono chiamati a non perdere l’appuntamento con il raggiungimento di tappe fondamentali dello sviluppo personale e relazionale. Nel corso della presentazione del progetto e’ stata fatta notare l’importanza di aiutare questi pazienti affinché autonomia, relazione, progettazione del proprio futuro non siano completamente sospesi per la malattia.

COINVOLTI GIOVANO TRA I 12 E I 20 ANNI

“Curare gli adolescenti vuol dire riconoscere questa complessità – hanno sottolineato i promotori dell’iniziativa – e riconoscere la necessità di realizzare una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia, con una equipe multi-specialistica dedicata, in grado di offrire servizi, attivitò e spazi a loro dedicati”. Il progetto “Prendiamo a calci la malattia e vinciamo la coppa” nasce proprio in quest’ottica. Ad essere coinvolti sono pazienti in cura presso la struttura di Oncoematologia pediatrica del Regina Margherita tra i 12 e i 20 anni, in fase non intensiva, oppure fuori terapia. In tutto saranno trenta i giovani coinvolti. Glia allenamenti in corso Allamano, presso il Centro Poligru “L’Oasi dello Sport”, alla presenza di un medico del reparto e di un rappresentante dell’Ugi, oltre che dello staff tecnico del Torino.