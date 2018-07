Torino prepara il benvenuto a Ronaldo: manifesti “CR7” nei negozi del centro

Mentre continuano gli allenamenti in vista dell’International Cup, l’attesa è tutta per l’imminente arrivo di Cristiano Ronaldo in casa Juventus. In alcuni negozi del centro sono state affisse le locandine preparate dall’Ascom-Confcommercio provinciale con il messaggio in portoghese: “Bem-vindo em Torino” sopra l’immagine di CR7 che bacia un trofeo. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il quotidiano La Stampa, è rivolta a tutte le attività commerciali iscritte all’Ascom della città. “Per Torino – spiega il presidente di Ascom-Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa – l’arrivo di un campione come Ronaldo è una formidabile occasione di traino per l’economia e per il marketing. Da dieci giorni si parla della città in tutto il mondo”.

E’ inoltre previsto un numero considerevole di giornalisti da tutto il mondo per la giornata di lunedì all’Allianz Stadium.

Marchisio accoglie CR7: Un colpo della Madonna

Entusiasmo anche per i suoi futuri compagni di squadra. Il nuovo difensore bianconero Caldara:”Per fortuna siamo compagni di squadra. Sono emozionato e curioso di vedere come si allena per capire come si arriva a certi livelli per tanti anni”. Anche Claudio Marchisio ha voluto dire la sua in merito: «Cosa penso di Cristiano Ronaldo? Penso che sta per arrivare un campione assoluto, e che sarà davvero interessante vedere la sua quotidianità nel lavoro, almeno per me. Come tifoso è un colpo della Madonna».