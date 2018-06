Torino, prese a pugni project manager dell’ex Moi: arrestato senegalese FOTO ARRESTATO

Lo scorso 21 dicembre aveva aggredito il coordinatore del ricollocamento degli abitanti dell’ex Moi. Oggi la polizia di Torino ha arrestato il responsabile.

Si tratta di Boukhari Diallo, senegalese 35enne, finito in manette con l’accusa di violenza privata, minacce, lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale.

Nei mesi scorsi aveva più volte fronteggiato gli agenti, arrivando perfino a minacciare gli altri residenti dell’ex villaggio olimpico del 2006.

Nell’occasione dello sgombero Boukhari aveva colpito con un pugno in pieno volto Antonio Maspoli, project manager della Compagnia di San Paolo, mentre cercava di fermare i giovani che stavano spaccando le vetrate dell’ufficio mediatori.

Con questo arresto si conclude così l’operazione da parte della Digos, sui fatti di quel giorno. Già lo scorso 27 febbraio erano stati arrestati altri protagonisti di quei disordini: Mustapha Siragi, 25 anni, Ali Bishara Moussa, 31 anni e Abdulahi Mohamed, 38 anni.

IL COMMENTO DEL QUESTORE. Soddisfazione anche nelle parole del questore di Torino Francesco Messina, che ci ha tenuto a specificare qualche punto. “Non ci sono teatri ostili per la polizia a Torino. Il provvedimento di oggi dimostra che in città non esistono zone franche. Questo è il settimo degli arresti eseguiti all’ex Moi. In città non ci sono aree in cui non si rispetta la legalità e nelle quale non c’è controllo delle forze dell’ordine”.