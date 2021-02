Torino, presentata l’edizione virtuale di “Just The Woman I Am” [LE FOTO]

L’Aula Magna del Politecnico di Torino ha accolto oggi la conferenza stampa di presentazione dell’edizione virtuale di “Just The Woman I Am”. L’evento, che ormai da otto anni promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria, organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino.

In virtù dell’emergenza Covid è stato deciso di dare nuova vita alla manifestazione attraverso la realizzazione di questa “virtual edition” con l’obiettivo di colorare di rosa l’Italia. La novità 2021 sarà che ogni partecipante alla corsa/camminata il giorno 7 marzo 2021, e nei giorni successivi fino a domenica 14 marzo alle ore 20, potrà scegliere il proprio percorso, correndo o camminando, nel luogo che più preferisce, in piena sicurezza, in uno spazio temporale che va dalle 7.00 alle 20.00 andando a percorrere la distanza classica di 5 km.

L’edizione 2021 diffonderà il fiume rosa, che da anni contraddistingue la partenza di Just the Woman I Am, e colorerà l’Italia. Ogni partecipante all’evento, all’atto dell’iscrizione, verrà inserito sulla pagina dedicata del sito torinodonna.it, un marker sulla piantina dell’Italia in corrispondenza della Città da cui si prenderà parte alla corsa/camminata. Ogni soggetto che deciderà di sostenere la ricerca contribuirà a colorare l’Italia. Dopo la corsa/camminata tutti i partecipanti avranno la possibilità di condividere la propria partecipazione e il sostegno alla ricerca postando sui propri canali social una foto con il proprio obiettivo raggiunto.

Presenti anche l’assessore Fabrizio Ricca e la sindaca Chiara Appendino. “Just the Woman I Am è una manifestazione importante, che dà un segnale forte – ha detto Ricca -. E’ grazie ad iniziative come questa che si parla di diritti e di uguaglianza. La Regione darà sempre il massimo sostegno a questo evento perché torni l’onda rosa nella nostra città”. Appendino è intervenuta invece in chiusura: “Questo evento è una grande festa delle donne e degli uomini che si schierano al loro fianco, e un modo per promuovere lo sport come stile di vita e fonte di benessere. Sono certa che ci sarà comunque grande sostegno e partecipazione, in primo luogo perché è un momento di solidarietà a favore della ricerca universitaria. Io ci sarò e farò la passeggiata con la mia piccola. Speriamo naturalmente di tornare in piazza presto”.