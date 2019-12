Torino, presentati 40 nuovi bus Gtt a metano: in funzione da gennaio [FOTO]

In piazza Palazzo di Città, a Torino, sono stati presentati oggi 40 nuovi autobus a metano della linea Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), che saranno in servizio da gennaio, tra pochi giorni.

Una scelta anche ecologica, come ha anche sottolineato la sindaca Chiara Appendino, sul posto insieme all’assessora alla mobilità Maria Lapietra e ai vertici di Gtt per il viaggio inaugurale sui nuovi autobus. Alcuni dei mezzi saranno in funzione già da domani sulle linee 55, 71 e 12, mentre il resto sarà in funzione regolarmente tra qualche giorno.

foto: Giulio Lapone