Torino, presi due latitanti in pochi giorni

In un caso un ordinario controllo in strada; nel secondo un’operazione antispaccio: è così che fra la sera di domenica e il pomeriggio di martedì scorso gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino hanno assicurato alla giustizia due latitanti.

Lo scorso martedì pomeriggio, in centro, gli agenti hanno fermato per un controllo un egiziano di appena vent’anni: il giovane, sprovvisto dei documenti d’identità, è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato. Qui, durante gli accertamenti, è emerso – sotto un alias – un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Torino: l’atto è relativo alla espiazione di più pene, per un totale di 4 anni e 8 giorni di reclusione, in merito a vari reati (rapina, lesioni, furto, ricettazione e spaccio) commessi anche da minorenne.

Domenica sera, invece, gli operatori della Volante hanno notato un italiano e un marocchino parlottare a bassa voce nel cortile di uno stabile in piazza della Repubblica. Al passaggio della pattuglia un altro marocchino, seduto poco distante sul marciapiede, si è alzato di scatto per avvisare il connazionale. Tutto inutile, perché i poliziotti hanno bloccato tutti e tre. Il primo marocchino, di 39 anni, è stato trovato in possesso di due frammenti solidi di hashish, per circa 40 grammi, uno dei quali stava per essere acquistato dall’italiano. Lui e il complice, di 45 anni, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Inoltre, il più giovane risultava colpito da un ordine di cattura europeo emesso nel novembre 2018, sempre per reati inerenti agli stupefacenti. Deve scontare 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.