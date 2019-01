Torino, presi i fratelli della droga: lui arrestato, lei denunciata

Lui 22 anni, lei 20: fratelli col vizietto dello spaccio. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza di Torino li hanno incastrati al termine di una scrupolosa attività di indagine. Il primo a finire nel mirino dei poliziotti è stato il ragazzo, notato mentre si aggirava nelle ore pomeridiane tra via Spotorno, via Genova e nelle vicinanze della scuola “Vittorio da Feltre” di via Finalmarina.

Fermato poi per un controllo nei pressi dell’8 Gallery, è stato trovato in possesso di un ovetto in plastica contenente marijuana e di un coltello con una lama di circa 5 centimetri. Negli slip, invece, aveva un borsellino con su stampata l’immagine di un gatto, all’interno del quale nascondeva altre cinque bustine di marijuana.

E’ quindi scattata la perquisizione nell’alloggio del padre: sotto un divano sono state recuperate due buste di marijuana.

Sul cellulare del giovane gli investigatori hanno poi trovato diversi messaggi scambiati con la sorella, in cui si faceva chiaramente riferimento a della sostanza da nascondere all’interno del “gatto”.

Quindi gli agenti hanno passato al setaccio anche l’appartamento della ragazza, in via Montevideo, sequestrando vari contenitori con all’interno hashish e marijuana, per un peso complessivo di oltre 70 grammi, materiale vario utile al confezionamento in bustine dello stupefacente, due bilancini di precisione, un coltellino utilizzato per il taglio della sostanza. Trovati anche un artificio pirotecnico del peso di 40 grammi e due fumogeni da segnalazione.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per detenzione abusiva di materiale esplodente e porto di armi atte ad offendere; la sorella è stata denunciata per violazione della legge sugli stupefacenti in concorso.