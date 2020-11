Torino, preso il pusher della domenica: in casa hashish e più di 22mila euro in contanti [FOTO]

Dopo aver avuto una segnalazione in merito a una presunta attività di spaccio in un appartamento in zona Pozzo Strada, a Torino, gli agenti della Squadra Volante hanno iniziato a tenere d’occhio un romeno di 23 anni. Il giovane era solito effettuare ritiri e consegne di droga ogni domenica, dalle 10 alle 23.

Domenica scorsa è stato fermato nei pressi della sua abitazione e sottoposto a perquisizione. Nello zainetto aveva oltre 20 ovuli di hashish per circa un etto e mezzo di peso, 3 contenitori per raccogliere marijuana e un bilancino di precisione

In casa altri 2 panetti di hashish per un peso totale di oltre 2 etti, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 22.000 euro in contanti. E’ stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.