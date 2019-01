Torino, preso Portanova e altri giovani: al Bologna Edera e Lyanco

Serie di scambi di mercato sull’asse Torino-Bologna. I due club, attraverso comunicazioni sui rispettivi canali ufficiali, hanno reso noto il passaggio in prestito dell’attaccante Simone Edera e del difensore Lyanco Evangelista al club emiliano, mentre il Toro ha ingaggiato a titolo definitivo il difensore classe 2001 Denis Portanova.

Altra operazione in uscita dei granata, la cessione in prestito all’Ascoli fino al termine dell’attuale stagione agonistica del portiere Vanja Milinkovic-Savic, che aveva iniziato il campionato con la maglia della Spal. Dal Barcellona, invece, in arrivo il difensore centrale brasiliano Marcos, classe 2000, mentre dagli ivoriani del Dengue’le’ d’Odienne’ ecco il difensore centrale (sempre classe 2000) Wilfried Stephane Singo e dal Chievo il giovane centrale Ivan Michelotti.

Intanto da oggi il Torino è su Spotify, il servizio di musica in streaming più popolare al mondo. I tifosi potranno ascoltare i brani in cui si identifica la squadra e scoprire le abitudini musicali dei propri idoli: dai brani per darsi la carica prima delle gare, alle canzoni del cuore dei propri beniamini. Prima playlist on line quella del difensore Armando Izzo, match winner contro l’Inter.