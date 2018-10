Torino, preso il rapinatore seriale dei supermercati: ha rubato anche scooter a postino

Lo hanno individuato grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei supermercati della zona Nord di Torino dove ha piazzato dieci colpi tra maggio e luglio 2018.

I carabinieri hanno arrestato un torinese di 29 anni, rapinatore seriale di supermarket, che svaligiava presentandosi casco in testa, occhiali da sole e coltello in mano alle casse. Solo una rapina non è andata a buon fine, l’undicesima, presso il “Prestofresco” di via Mercadante, quando fu decisivo per metterlo in fuga l’intervento di un migrante-eroe nigeriano, sistemato davanti all’ingressso a chiedere l’elemosina.

Ai militari della compagnia Oltre Dora il ladro seriale ha confessato di essere l’autore delle rapine e ha rivelato di averne messa a segno una utilizzando il casco e lo scooter appena rubati a un postino in servizio.