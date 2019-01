Torino, preso ricercato albanese: in casa aveva oltre 2 chili di marijuana

L'uomo, fermato in strada per un controllo, doveva scontare una pena di 5 mesi e 25 giorni di reclusione

Gli agenti del commissariato Mirafiori di Torino hanno arrestato un ricercato albanese in seguito a un controllo in strada. L’uomo è stato pizzicato venerdì scorso in via Bardonecchia angolo Racconigi mentre prelevava un trolley di grandi dimensioni: all’interno c’erano 120 grammi di marijuana.

Sono quindi scattati i controlli nel suo alloggio di corso Potenza, dove, nascosti dell’armadio della camera da letto, i poliziotti hanno trovato e sequestrato oltre due chili di marijuana. Dai successivi accertamenti è risultato essere ricercato sotto altro nome per l’espiazione di una pena di 5 mesi e 25 giorni di reclusione, in conseguenza di una condanna per evasione dagli arresti domiciliari. E’ stato arrestato in ottemperanza all’ordine di carcerazione a suo carico e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.