Torino, preso spacciatore in bicicletta: la droga era nascosta nel telaio [LE FOTO]

Stanato in via Cavagnolo

Preso spacciatore in bicicletta a Torino. E’ successo lunedì sera, quando gli agenti del commissariato “Barriera Milano” hanno notato un giovane cedere qualcosa in cambio di denaro in via Cavagnolo direzione corso Vercelli.

Alla vista dei poliziotti, il 28enne maliano ha provato a scappare in sella alla sua bici e, una volta fermato, ha spiegato di aver tentato la fuga perché privo di documenti.

Sottoposto a perquisizione, in tasca aveva soltanto 35 euro. Gli agenti, però, hanno passato al setaccio anche la bici, il cui telaio era piano di droga.

All’interno sono stati trovati e sequestrati 220 involucri per un totale di oltre 30 grammi. Tutto era organizzato nei minimi dettagli: i poliziotti, infatti, hanno recuperato incartamenti di colori differenti in base al tipo di droga. Quelli bianchi contenevano cocaina, quelli viola crack e quelli gialli eroina. Il ventottenne, con precedenti specifici, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.