Torino, prima offre da bere a uno sconosciuto e poi pretende soldi in cambio: arrestato molestatore

E' successo in un bar in piazza Baldissera

Prima offre da bere a uno sconosciuto, poi pretende soldi in cambio. E’ successo lunedì sera in un bar in piazza Baldissera, a Torino. Un giovane è stato avvicinato da un marocchino che gli ha offerto da bere, poi, quando si è allontanato per andare in bagno, è stato raggiunto dallo straniero.

Quest’ultimo ha messo una mano al collo alla vittima pretendendo non solo del denaro ma anche che gli pagasse una notte in hotel.

Il giovane ha finto di accettare, salvo poi riuscire a chiamare il 112 in un momento di distrazione del 29enne marocchino. Gli agenti della squadra volante lo hanno arrestato per il reato di tentata rapina e denunciato per i reati di vilipendio, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le generalità. Lo straniero, infatti, ha più volte minacciato i poliziotti.