Torino, primo giorno di lavoro per la neo assessora all’Istruzione: “Aperta al confronto”

Primo giorno di lavoro per la neo assessora all’Istruzione della Città di Torino Antonietta di Martino che ha preso il posto in giunta di Federica Patti alla quale la sindaca Chiara Appendino aveva revocato le deleghe una decina di giorni fa. “Nel ringraziare Federica Patti a nome della Città per il lavoro svolto do il benvenuto a Antonietta Di Martino” ha detto Appendino durante il Consiglio comunale annunciando anche una modifica interna per altre due deleghe, quella ai Fondi Europei che passa dall’assessore Alberto Unia alla collega Paola Pisano che cede la delega alla Partecipazione alla prima cittadina.

IL SALUTO DELLA NEO ASSESSORA ALLA SALA ROSSA

Nel suo saluto alla Sala Rossa la neo assessora si è detta “consapevole della complessità del mio mandato e mi metto a disposizione fin da subito per tutte le forme di partecipazione e confronto per le materie delle mie deleghe per partire subito e affrontare tutte le criticità che ben conosciamo e cercheremo con il vostro aiuto di affrontare e migliorare”.

PATTI: “DISPIACUTA NON PORTARE A TERMINE MIO LAVORO”

“Non nego il dispiacere di non accompagnare personalmente l’ultima fase di attuazione concreta degli indirizzi e delle soluzioni individuate, frutto dell’intenso lavoro di questi due anni e mezzo. Questo, però, non mi toglie la soddisfazione di aver portato a termine molti degli obiettivi iniziali e alcuni obiettivi nati durante questo bellissimo percorso” ha detto, invece, l’oramai ex assessore Patti. “Sono stati due anni e mezzo di intenso lavoro in cui mi sono dedicata con slancio e passione ai temi che riguardano l’educazione e l’edilizia scolastica” ha scritto sui social la Patti, sottolineando di aver “lavorato per rilanciare il servizio educativo, così come ho lavorato intensamente per altri progetti dell’assessorato che hanno portato innovazione dentro il servizio e visione dentro il settore dell’edilizia scolastica”. Patti allega poi la sua relazione di mandato che, spiega, “illustra le azioni che ho portato avanti nel mio mandato: progetti importanti, innovativi – evidenzia – e strutturanti per l’assessorato, accompagnati da altri che, seppur non strutturanti, sono comunque rilevanti per la Divisione Servizi Educativi”.