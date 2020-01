Torino, problemi al sistema di riscaldamento: la Circoscrizione 2 cambia casa

Tutti i servizi al pubblico e tutte le attività istituzionali della Circoscrizione 2, di via Guido Reni 102, a Torino, verranno da domani, 22 gennaio, trasferiti in Strada Comunale di Mirafiori 7, ex Circoscrizione 10, presumibilmente fino a tutta la giornata di lunedì 27 gennaio.

Il temporaneo trasferimento delle attività –si legge in una nota – è dovuto a una rottura di una parte dell’impianto centralizzato di riscaldamento che ha di fatto reso inagibile la sede circoscrizionale”.

I tecnici di Iren hanno attivato le procedure per riprendere il normale funzionamento dell’impianto che dovrebbe avvenire entro pochi giorni.

“Considerato il ridotto numero di sportelli per i servizi di anagrafe della sede di Strada Comunale di Mirafiori si consiglia comunque di utilizzare gli sportelli anagrafici presenti nelle altre sedi circoscrizionali” informa la Circoscrizione 2.