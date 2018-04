Torino, processo Foodora. L’accusa: “Rider sfruttati. Chi non seguiva le direttive veniva licenziato”

E’ ripreso oggi a Torino il processo Foodora, prima causa in Italia nella quale i lavoratori hanno protestato per le condizioni di lavoro.

A parlare in aula è stato l’avvocato difensore (assieme all’avvocato Sergio Bonetto) Giulia Druetta, che ha dichiarato. “I rider erano sfruttati e monitorato in ogni loro mossa. Chi si è lamentato è stato espulso. E’ stata perpetrata una discriminazione evidente. “Il rapporto che legava i rider all’azienda aveva le caratteristiche del lavoro subordinato, anche se loro erano inquadrati come collaboratori autonomi – prosegue -. I ragazzi dovevano essere reperibili in maniera costante e continuativa e, tramite un’applicazione, erano monitorati, tracciati e valutati in ogni loro mossa. L’app era una sorta di braccialetto elettronico con cui prendere punti per riuscire a mantenere il proprio posto in azienda”.

La legale ha poi aggiunto ciò che accadde dopo che cominciarono le prime proteste per la retribuzione. “L’azienda escluse chi non era d’accordo. Un fattorino ha raccontato che in cambio dei nomi dei colleghi che avevano partecipato alla mobilitazione, gli era stato promesso un contratto. Inoltre è emersa una situazione nella quale i lavoratori erano totalmente assoggettati al datore. O si seguiva nel dettaglio ogni direttiva oppure scattava il licenziamento”.

Alla fine l’avvocato Druetta ha chiesto un risarcimento di 20mila euro per ogni rider al quale è stato violato il diritto alla privacy. Inoltre ha chiesto anche 100 euro per ogni giorno lavorativo, a causa della violazione della normativa antinfortunistica.

A un fattorino che ha segnalato di aver rotto il copertone, sostiene ancora il legale, la risposta dei datori di lavoro e’ stata: “non riesci a pedalare anche con il copertone bucato?”.

“NESSUN RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE”.

A rappresentare Foodora, l’avvocato Ornella Girgenti, con i colleghi Paolo Tosi e Giovanni Realmonte: “Non c’è alcun rapporto di subordinazione – ha detto in aula -. Da un lato manca l’obbligo di lavorare e dall’altro l’obbligo di far lavorare”.

Sul tipo di lavoro svolto dai fattorini ha aggiunto: “Erano i rider a decidere quanto e quando dare disponibilità e l’azienda non si è mai vincolata a far lavorare. Non c’è scritto da nessuna parte che il rider deve offrire una disponibilità minima”.

Girgenti ha poi posto l’accento su un’altra questione, legata agli improvvisi forfait: “Molti fattorini, all’ultimo momento e principalmente nei giorni di pioggia quando le richieste di consegne sono tantissime, rinunciavano al turno, senza preoccuparsi di cercare un sostituto, senza scusarsi”.