Torino, processo per truffa all’amministratore delegato di Rete 7

Il tutto per avere maggiori introiti dai contributi per l'editoria

E’ imputato in un processo a Torino con l’accusa di truffa l’amministratore delegato di Rete 7 Danilo Pianalto.

Per il pm Gianfranco Colace avrebbe fornito un ruolo errato sul numero dei dipendenti e sui ricavi al fine di ottenere più fondi misteriali destinati all’editoria.

Gli episodi contestati risalgono al periodo tra il 2010 e il 2011 e la somma complessiva è di 85mila euro.

Per la difesa di Pianalto non vi è stata alcuna truffa poiché i ricavi sotto la lente della Procura, rientravano in un progetto pubblicitario di comunicazione integrata tra la televisione e internet.

Questo il commento di Fulvio Gianaria, legale di Pianalto. “E’ una situazione complessa, ma ci siamo comportati in maniera corretta”.