Torino, il progetto Mazzarri al bivio: così il rinnovo resta in bilico

Panchina precaria. E pure traballante, nonostante da via Arcivescovado continuino a ripetere che non ci sia alcuna riflessione in atto. Di fatto, però, è questa la situazione di Walter Mazzarri, che il prossimo 4 gennaio compirebbe esattamente due anni al timone dei granata. Poco più di un mese al traguardo, poco più di sette al termine del suo legame con il club: ecco spiegato il perché sia “precaria”.

Il tecnico, infatti, ha iniziato la stagione con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, segnale di qualche perplessità sul suo operato. Una situazione incredibilmente simile a quella del suo predecessore, Sinisa Mihajlovic: anche il serbo cominciò il 2017/2018 senza aver prolungato con il presidente Urbano Cairo e tutti si ricordano, a sei mesi dalla fine naturale del rapporto, come andò a finire.

«Presto ci siederemo attorno a un tavolo per parlarne», ripete il patron ogni volta che ne ha l’occasione a proposito del rinnovo del suo allenatore; «Per me una stretta di mano vale quanto una firma», è la pronta risposta di Mazzarri sul tema. Di fatto, però, questo incontro non c’è mai stato, e il tempo passa. Non è sicuramente l’unica causa di questa prima parte di stagione così disastrosa, ma non può passare inosservata la politica del club nei confronti del suo allenatore, portato in scadenza proprio quando ci sarebbe stato bisogno di stabilità per provare a fare quel salto di qualità che viene puntualmente fallito. I risultati ne risentono, anche se per Cairo non ha ancora cominciato a suonare alcun campanello d’allarme.

L’ultima conferma dell’allenatore è arrivata proprio dopo la batosta subita sabato contro l’Inter, la sconfitta interna pi

ù larga dell’intera gestione Mazzarri. «Mi chiedete se sto meditando qualcosa? Ma non scherziamo…» la secca risposta del patron granata dall’antistadio del Grande Torino. Eppure, la stagione sta prendendo una brutta piega: è decisamente più vicina la zona rossa della retrocessione (distante quattro punti) rispetto a quella che porta all’Europa (a otto lunghezze), e sabato in caso di ulteriore passo falso la situazione potrebbe aggravarsi. Perché è in programma la trasferta a “Marassi” contro il Genoa di Thiago Motta, proprio la formazione che al momento occupa il terzultimo posto e che vorrebbe dire “serie B”. Dalla terza giornata di campionato in poi qualcosa si è rotto, tant’è che il Toro ha già perso tante partite quante in tutta la scorsa stagione, sette, vale a dire una media di più di una gara ogni due. Per non parlare delle vittorie, appena due negli ultimi due mesi e mezzo, tra metà settembre e fine novembre. Cairo non medita nessun esonero, ma intanto non rinnova nemmeno: la sensazione è che si stia entrando nel mese della verità per Mazzarri. E, in un senso o nell’altro, bisognerà per forza procedere.

Emanuele Pastorella