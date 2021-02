Torino, prorogata la sospensione della Ztl centrale fino al 26 marzo

Continua anche per il mese di marzo la sospensione delle limitazioni per la Ztl e, fino al 26 del mese, si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario.

In una nota il Comune di Torino fa sapere che la sindaca Chiara Appendino ha firmato oggi una nuova proroga del provvedimento di sospensione della Ztl, dal primo marzo al 26 marzo.

Dall’ordinanza sono escluse le Ztl “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”.

Secondo gli ultimi dati registrati da 5T sul traffico veicolare in Città, che fanno riferimento al 21 febbraio come ultimo aggiornamento, la variazione dei transiti di mezzi nella Ztl continuano a mantenere un trend in ribasso, facendo registrare un calo del 2% rispetto alla settimana precedente e del 19 % rispetto allo stesso periodo del 2020.