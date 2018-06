Torino, prostituta picchiata e gettata da auto in corsa. Domani l’autopsia

Sarà effettuata domani l’autopsia su Angela Mecani, la prostituta albanese morta domenica all’ospedale di Moncalieri dopo essere stata picchiata e scaraventata fuori da un’auto in corsa sulla tangenziale sud di Torino, tra Stupinigi e La Loggia.

Gli esami chiariranno in via definitiva le cause del decesso della giovane, arrivata al Santa Croce con diverse lesioni al bacino e agli organi.

Resta capire se è stata picchiata e poi gettata fuori dall’abitacolo oppure se è stata la stessa Mecani a lanciarsi fuori per sfuggire al suo aguzzino.

Sul caso la procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.