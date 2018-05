Presidio di CasaPound contro il “Barattolo”. Questa mattina una trentina di persone sono scese in strada per protestare contro il mercato del libero scambio in via Carcano.

Eloquente lo striscione esposto. “’Omicidi, minacce e ricettazione. No suk a Torino”. Chiaro il riferimento alla morte di Maurizio Gugliotta dello scorso 15 ottobre, tra la mercanzia esposta.

Il suo assassino, un cittadino nigeriano, è stato poi arrestato.