Tra Torino e provincia si compra… da casa

Tra Torino e provincia sono tanti i negozi che offrono comodamente i propri prodotti direttamente a domicilio. Un servizio che di certo sarà apprezzato da chi, in questo momento di ‘lockdown’, preferisce luoghi di assembramento. Ecco le attività commerciali (farmacie, igiene e pulizia) aderenti al progetto LaSpesaServita disponibili a effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle precauzioni previste dalla normativa di governo.

TORINO

Brillo

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Balbis 9, 10144, Torino

0110378687

Brillo

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Cibrario, 69, 10143, Torino

0110208025

Note: Gel mani, alcool, sanificante superfici, detersivi, igiene personale

Cantello S.R.L.

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Venarìa, 46, 10148, Torino

0112266280

cantello@cantello.it

Area di consegna: Torino Città

Costi di consegna: 5€

Dolomitic Water Wellness Corner

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Monferrato 7F, 10131, Torino

3403768272

info@dolomiticwater.com

Costi di consegna: Gratuita

Farmacia Sant’Agnese

Farmacia

strada San Mauro 35, 10156, Torino

0112730056

TORINO

I Fiori Di Eufrasia

Articoli regalo – Cosmesi – Erboristeria – Integratori

Corso Orbassano 244, 10137, Torino

0113299394

3465729601

ifioridieufrasia@gmail.com

Costi di consegna: Consegna gratuita Zona Mirafiori e Santa Rita, altre zone gratuita per importi superiori a €.20,00

Note: pagina FB: @ifioridieufrasia instagram: ifioridieufrasia

Il mercatino del sapone

Cosmetica – Igiene – Pulizia

strada Settimo 86, 10156, Torino

0113740167

L’erboteca

Cosmetica – Erboristeria – Igiene

Corso Sebastopoli 241, 10137, Torino

011396361

3487518970

Morvarid Beauty Store

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Nizza 183/a, 10126, Torino

3669924556

Area di consegna: zone Lingotto – NIzza Millefonti, San Salvario, Centro, Gran Madre

Costi di consegna: a seconda della distanza gratuita, 5 o 10 €

Nuance

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Monginevro 56/A, 10141, Torino

0113722799

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: costo da 2 a 5 euro in base alla zona

Note: per ordini email a info@nuanceonline.it oppure sulla pagina facebook https://www.facebook.com/nuanceonline/

Tintoria Celeste

Lavanderia

Via Monginevro 146, 10141, Torino

3470897965

Note: aperta al pubblico

Zanotto Alessandro D.I

Cosmetica – Igiene – Pulizia

via Dante di Nanni 64, 10139, Torino

0114474211

Area di consegna: Torino

Costi di consegna: 1€

AVIGLIANA

Farmacia Torre

Farmacia

Via Moncenisio, 198, 10051, Avigliana

3923279988

Flash Moda

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Corso Laghi, 15, 10051, Avigliana

3343343963

BANCHETTE

Borgo Nuovo

Farmacia – Parafarmacia

Via Circonvallazione 4/a, 10010, Banchette

0125611955

Pagamenti accettati: contanti

CASCINETTE D’IVREA

Orlacchio

Farmacia – Parafarmacia

Via Crotta 110, 10010, Cascinette d’Ivrea

0125615750

Pagamenti accettati: contanti

CHIERI

Tre-Cos

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Roma, 17, 10023, Chieri

0110196612

info@tcbeautysolution.it

CHIVASSO

Bottega Verde

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Torino, 31 bis, 10034, Chivasso

3454196693

Note: contattare il negozio sulla pagina Facebook per concordare ordine e consegna

Espera

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Torino, 46/A, 10034, Chivasso

3515195551

Area di consegna: Chivasso e zone limitrofe

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Note: consegna gratuita

Parafarmacia Dietosan

Parafarmacia

Piazza Beato Angelo Carletti, 3, 10034, Chivasso

0119101290

info@parafarmaciadietosan.it

Note: servizio riservato ad anziani, disabili e a chi è in quarantena

CIRIE’

Bolle Di Sapone

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Giacomo Matteotti 44, 10073, Cirié

3458144659

Area di consegna: Cirié e Canavese

Pagamenti accettati: contanti, bancomat

CHIVASSO

Crapanzano Paolo

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Area mercatale Borgata Paradiso, 10093, Collegno

3289575054

Note: Commercio ambulante di prodotti per la casa e igienizzanti

Farmacia Fate Santa Maria

Farmacia

Corso Francia, 157, 10093, Collegno

011781124

Farmacia Terracorta

Farmacia

Via Bardonecchia, 6, 10093, Collegno

0114050642

Note: Consegna a domicilio per: Over 65, Persone non autosufficienti, Soggetti con febbre o sintomi da infezione respiratoria, Persone in quarantena o positive al COVID19

Glow Beauty Center

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Corso Francia, 182, 10093, Collegno

0117911445

Note: Prodotti per la cura del corpo

Innantuoni Elisa

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Area mercatale Borgata Paradiso, 10093, Collegno

3464926991

Note: Commercio ambulante di prodotti per la casa e igienizzanti

Olympia Estetika & Store Collegno

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Torino, 198, 10093, Collegno

3518182178

Note: Prodotti per la cura del corpo

Parafarmacia La Crisopea

Parafarmacia

Via Primo Levi, 4, 10093, Collegno

0119591606

Scollo Sebastiano

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Area Mercatale Borgata Paradiso, 10093, Collegno

3338775670

Note: commercio ambulante cosmetici e prodotti per la casa

Sfumature di bellezza

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Primo Levi, 2, 10093, Collegno

3293584733

Note: Prodotti di bellezza

GIAVENO

Cristiana Casalicchio D. I.

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Frassati, 5, 10094, Giaveno

3334239905

3334239905

cristianafr@icloud.com

Area di consegna: Raggio 30 km

Costi di consegna: consegne gratuite oltre i 50 euro, sotto i 50 euro da concordare

GRUGLIASCO

Emozione Profumi

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Carolina Spanna, 1/19, 10095, Grugliasco

011781202

0114276188

info@emozioneprofumi.com

Pagamenti accettati: Contanti

Farmacia San Giacomo

Farmacia

Via Olevano,87, 10095, Grugliasco

0117806920

info@farmaciasangiacomo.to.it

Pagamenti accettati: Contanti

Parafarmacia Dott.Ssa Armeni

Parafarmacia

Viale Fabrizio De André 35, 10095, Grugliasco

0114275419

parafarmacia.dottoressaarmeni@gmail.com

Pagamenti accettati: Contanti, Carta di credito, Bancomat

IVREA

Antica Farm. Ospedale

Farmacia

Corso Vercelli 113, 10015, Ivrea

0125641515

3393229093

Pagamenti accettati: Contanti

Dora

Farmacia – Parafarmacia

Corso Nigra 31/33, 10015, Ivrea

0125641074

Pagamenti accettati: Contanti

Fasano

Farmacia

Via Palestro 6, 10015, Ivrea

0125641038

Pagamenti accettati: Contanti

Linda

Farmacia – Parafarmacia

Piazza Gioberti 22, 10015, Ivrea

0125641102

012644889

Pagamenti accettati: contanti

Parafarmacia Prola

Parafarmacia

Via Torino, 309, 10015, Ivrea

0125718376

3383847488

Pagamenti accettati: contanti, carta di credito, bancomat

Piovera

Farmacia – Parafarmacia

Via Torino, 150, 10015, Ivrea

0125234518

Pagamenti accettati: contanti

Rocchietta

Farmacia – Parafarmacia

Corso M. D’Azeglio 24, 10015, Ivrea

012540169

Pagamenti accettati: Contanti

Stragiotti

Farmacia – Parafarmacia

Via Circonvallazione n. 28/B, 10015, Ivrea

0125641193

Pagamenti accettati: contanti

NICHELINO

Coluccio Cosmetic Store

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via S. Francesco D’Assisi, 5, a, 10042, Nichelino

0113742091

3898219500

Farmacia Sant’Edoardo

Farmacia

Via Buonarroti, 1, 10042, Nichelino

0116051471

RIVALTA

Farmacia Comunale

Farmacia

Via Piossasco, 54, 10040, Rivalta

3339302688

3339302688

Farmacia San Vittore

Farmacia

Piazza Martiri della Libertà, 7/5, 10040, Rivalta

3472379837

3472379837

Parafarmacia Ortopedica Dott. Palumbo

Parafarmacia

Via Balegno, Via Einaudi, 97, 10040, Rivalta

3335971256

3335971256

salutestorerivalta@gmail.com

Costi di consegna: gratuita

Pharmasop

Farmacia

Via Giaveno, 59, 10040, Rivalta

3490835259

3490835259

RIVOLI

Crapanzano Paolo D.I.

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Roma 131, 10098, Rivoli

3289575054

crapanzanopaolo@libero.it

Area di consegna: Consegne Rivoli e area raggio massimo 20 km

Note: commercio ambulante detersivi articoli toelette e igiene personale

Farmacia Maestra

Farmacia

Via Fartelli Piol, 35, 10098, Rivoli

0119586378

3248950102

Farmacia Reale

Farmacia

Corso Susa, 42, 10098, Rivoli

0119586811

3317278188

Farmacia San Paolo

Farmacia

Via Ticino, 4, 10098, Rivoli

0119592242

SAN MAURO TORINESE

Parafarmacia Dott.Sa Elena Duce

Parafarmacia

Via Martiri della Libertà, 107, 10099, San Mauro Torinese

0112765610

info@parafarmaciaelenaduce.it

Pagamenti accettati: Contanti, carta di credito, bancomat

Costi di consegna: consegna a domicilio gratuita nel raggio di 3 km

SETTIMO TORINESE

Natural Mio

Cosmetica – Igiene – Pulizia

Via Alfieri 8, 10036, Settimo Torinese

0113741550

settimo@naturalmio.it

Tutte le info su https://laspesaservita.it/