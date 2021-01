Torino, pusher arrestato due volte in quattro giorni: “Dovevo pagare l’avvocato che mi ha difeso”

In via Medici

Martedì scorso i “Falchi” della Squadra Mobile, nel corso di un servizio antidroga, hanno controllato un alloggio in via Giacomo Medici, trovando al suo interno un cittadino del Gabon con alcune dosi di cocaina e crack.

Il pusher, per mitigare la sua posizione, aveva dichiarato agli agenti di essere minorenne, stratagemma adottato però già alcuni mesi prima e smentito in seguito dalle risultanze degli accertamenti medico-legali. Il giovane è stato così arrestato e denunciato per false attestazioni a un pubblico ufficiale.

Due giorni dopo, giovedì 14 gennaio, a seguito della convalida dell’arresto, il giovane è stato rimesso in libertà. Trascorse 24 ore, è stato però nuovamente sorpreso dai “Falchi” a spacciare droga: una volta portato in Questura, si è giustificato dicendo che stava vendendo qualche dose solo per raggranellare il denaro necessario a pagare l’avvocato che l’aveva rappresentato il giorno prima in Tribunale. Il pusher è stato nuovamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.