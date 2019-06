Torino, pusher colto sul fatto cerca di ingerire 100 grammi di stupefacente: arrestato

L'uomo, 23enne marocchino nato in Francia, aveva con sè soldi, cocaina ed eroina. Nel tentativo di fuga ha provato anche a colpire gli agenti

Caos e tensioni nella mattinata dello scorso lunedì in piazza della Repubblica a Torino: gli agenti hanno fermato e arrestato un 23enne marocchino, nato in Francia, per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

IL FATTO

L’uomo, colto sul fatto, ha provato subito a fuggire disperatamente. Nella fuga ha iniziato a ingerire il contenuto di un sacchetto di plastica che aveva al polso: oltre 100 grammi tra cocaina ed eroina sotto forma di “caramelle“. Una volta terminata la corsa, il giovane ha provato a colpire i poliziotti, che sono riusciti, tra l’altro, a fermarlo prima che ingerisse tutto il contenuto della bustina che aveva.

Il 23enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Ha, inoltre, fornito false generalità e aveva in tasca circa 300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.