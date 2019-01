Torino, il “pusher della movida” arrestato due volte in 4 giorni

Lo avevano fermato appena quattro giorni prima, dopo averlo trovato in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Bellini, con addosso 16 dosi di eroina e cocaina e 520 euro in contanti.

Una volta scarcerato, i carabinieri della compagnia San Carlo lo hanno pizzicato nuovamente in via San Quintino, dopo che aveva appena ceduto due dosi di eroina a un 60enne che voleva ‘ravvivare’ una serata con amici e colleghi di lavoro.

Questa volta Mamadou, lo spacciatore gambiano soprannominato “il pusher della movida” di Torino, in tasca aveva 12 dosi di droga e 300 euro in contanti. Sempre pronto ad appostarsi nei pressi di ristoranti, club e locali notturni delle zone più eleganti della città, dovrà starne lontano per un po’. Almeno per qualche giorno.