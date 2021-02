Torino, pusher di 18 anni arrestato nel centro storico [VIDEO]

Un pusher di 18 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato a Torino, in via San Massimo. Nel suo appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, in seguito alla perquisizione, 312 grammi di droga tipo hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino elettronico sporco di stupefacente, macchinari e sacchetti per il sottovuoto e un riscaldatore d’acqua elettrico. Il giovane è agli arresti domiciliari.