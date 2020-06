Torino. Pusher fugge dai controlli nascondendosi in un condominio: arrestato [FOTO]

L'uomo, 49enne marocchino con precedenti di polizia, era in possesso di hashish e cocaina. Altri due spacciatori fermati nel quartiere Vanchiglia

Alla vista degli agenti ha subito tentato la fuga, nascondendosi in uno stabile vicino. Non è riuscito, però, nell’intento: la Polizia ha arrestato un 49enne marocchino, in possesso di droga.

L’EPISODIO

L’uomo, che stava camminando in via Giachino nei pressi dei giardini, ha da subito accelerato il passo alla vista dei poliziotti. Ne è partito un inseguimento e, nella fuga, il 49enne che ha quindi trovato un condominio con portone aperto: ha salito la scalinata, disfacendosi di un panetto di hashish, e si è nascosto dietro una porta. Nulla da fare: i poliziotti lo hanno presto trovato e controllato. in suo possesso 110 grammi di stupefacente e un ovulo di cocaina. Il marocchino aveva, inoltre, diversi precedenti di polizia a carico.

ALTRI DUE PUSHER FERMATI NEL QUARTIERE VANCHIGLIA

La Polizia ha inoltre fermato altri due pusher nel quartiere Vanchiglia in zona movida. Sono entrambi stranieri: un 18enne della Guinea ed un 25enne senegalese.

Il primo è stato fermato all’incrocio tra via Balbo e via Guastalla, stesso luogo del secondo. Un acquirente dei due è stato inoltre sanzionato amministrativamente.