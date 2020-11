Torino, pusher incontrava i clienti sul bus per evitare i controlli: denunciato [VIDEO]

I carabinieri hanno fermato un gabonese di 27 anni ritenuto un pusher “itinerante” che contattava i clienti sulla linea 5 Gtt, da Orbassano a Torino. I carabinieri si sono finti passeggeri: hanno pedinato il sospetto e sono saliti sul bus dietro di lui.

Scendeva dal mezzo per parlare con i potenziali clienti in attesa per poi risalire da solo. Giunto al capolinea di Orbassano, è stato controllato dai carabinieri. In tasca nascondeva 7 dosi di cocaina, circa sei grammi, e 680 euro che si presume fossero il guadagno delle vendite effettuate. Lo spacciatore é stato denunciato a piede libero per spaccio.