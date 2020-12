Torino, pusher nasconde la cocaina nel tappo della benzina: scoperto

Credeva di passarla liscia. Invece, è stato scoperto e arrestato. Dietro le sbarre, a Torino, è finito un pusher ventenne originario del Mali, beccato, domenica sera, nel quartiere San Salvario.

Dopo aver ricevuto una segnalazione, gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno sorpreso il giovane mentre nascondeva un involucro all’interno del tappo della benzina di un’auto in sosta. Alla vista della volante, ha tentato la fuga, ma senza successo. All’interno dell’involucro sono stati trovati 13 ovuli di cocaina per un peso di circa 12 grammi. Lo straniero, con precedenti, è stato inoltre denunciato per non aver rispettato l’ordine del questore di Torino di abbandonare il territorio Nazionale.