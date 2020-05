Torino, i pusher ‘operano’ nelle stazioni della metro: tre arresti in poche ore

Continua la lotta allo spaccio di droga a Torino. Lo scorso venerdì, gli agenti delle Pegaso, i motociclisti della Squadra Volante, hanno effettuato dei controlli in prossimità di alcune fermate della metro. Recentemente, infatti, è stato rilevato che i pusher prediligono agire nelle stazioni per incontrare fugacemente i propri clienti e non dare troppo nell’occhio.

Spesso attendono i clienti nei pressi dell’ascensore che porta in superficie se non addirittura all’interno, oppure sulle scale di accesso. Nell’arco di un’ora e mezza i poliziotti sono riusciti a individuare tre stranieri intenti a spacciare. Due si trovavano alla fermata Racconigi e uno alla Marconi.

Tutti avevano con sé delle piccole quantità di cocaina suddivisa in involucri già pronti alla vendita: alla vista degli agenti ne hanno deglutito la gran parte. Si tratta di un gabonese di trent’anni e di un senegalese ventenne, che sostavano alla fermata Racconigi, mentre un altro gabonese di 36 anni è stato visto alla fermata Marconi.

Sequestrati circa mille euro in contanti e alcune dosi di cocaina. Arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tutti risultavano irregolarmente residenti nel capoluogo piemontese.