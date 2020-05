Torino, pusher si dà alla fuga sull’autobus alla vista degli agenti: inseguito e arrestato

L'uomo, 22enne maliano, era in possesso di droga. Alla fine ha tentato di deglutire le dosi in un tentativo disperato

Ha visto i carabinieri in lontananza e, consapevole dei suoi precedenti e del fatto di essere in possesso di droga, ha pensato bene di saltare sul bus 36, in direzione Rivoli. Gli agenti lo hanno però riconosciuto ed è partito l’inseguimento, terminato con l’arresto del pusher, 22enne maliano.

IL FATTO

E’ accaduto in corso Francia a Torino. La stessa pattuglia lo aveva arrestato lo scorso dicembre, sempre per spaccio di stupefacenti, sottoponendolo alla misura cautelare del divieto di dimora in città. La fuga è durata appena due fermate: il maliano ha poi provato anche di deglutire le dosi che nascondeva in un tentativo disperato di non farsi arrestare. I militari lo hanno comunque ammanettato e condotto in carcere.

TENTATO FURTO NELLA NOTTE, FERMATO LADRO

I carabinieri della compagnia di San Carlo hanno inoltre segnalato un tentato furto in centro la scorsa notte, intorno alle 2. Protagonista un marocchino di 26 anni, che ha scippato il telefono dalle mani di un 52enne. E’ successo in via Consolata: il rapinatore è un senza fissa dimora.