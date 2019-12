Torino, quartiere San Salvario: sequestrato Internet point e denunciato il titolare [FOTO]

Lo scorso giovedì mattina i poliziotti del Commissariato Barriera Nizza hanno effettuato un controllo nel quartiere San Salvario, sequestrando un Internet Point e Phone Center in via Berthollet.

I MOTIVI

Il locale si è presentato in condizioni igieniche pessime e non presentava le misure di sicurezza adatte: l’impianto elettrico, privo delle conformità, era di fattura precaria con rischio di sovraccarico, corto circuito con il rischio di scossa a causa di contatto fisico con elementi sotto tensione. Il pavimento era attraversato da fili scoperti, in diversi punti si notava la presenza di muffe e materiali infiammabili, senza, però, la presenza di alcun estintore. Il contatore era bloccato con un puntello al fine di evitare l’abbassamento automatico in caso di sovraccarico. Presenti anche numerosi computer e monitor accatastati. Accanto a questo materiale anche elettrodomestici di grandi dimensioni: un frigorifero, una lavatrice e uno scaldabagno.

DENUNCIATO 41ENNE DEL BANGLADESH

I poliziotti, considerato il rischio per l’incolumità dei lavoratori e dei clienti, hanno subito provveduto al sequestro d’urgenza. Il titolare, cittadino del Bangladesh di 41 anni, interrogato dalle autorità non ha potuto esibire il documento sulla valutazione dei rischi in quanto in suo possesso. E’ stato quindi denunciato in stato di libertà.