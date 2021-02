Torino, quinto pareggio di fila: 0-0 con il Genoa

I granata non riescono mai a impensierire gli ospiti che prendono un palo con Zappacosta

Ancora un pareggio, il quinto di fila, per il Torino. In casa contro il rinato Genoa di Ballardini finisce solo 0-0: un punto che porta i granata a +2 sul Cagliari terzultimo in classifica.

LA PARTITA

Primo tempo senza troppe emozioni. L’occasione più ghiotta, l’unica dei primi 45 minuti, capita agli ospiti con Sirigu che si oppone coi piedi a Czyborra. Al 57′ ancora Grifone pericolosissimo: conclusione di Zappacosta e palla sul palo. Il Toro prova a farsi vedere con Ansaldi e Belotti che, però, non riescono a impensierire la formazione di Ballardini. All’82’ il Genoa spreca una buona chance: il colpo di testa di Pjaca finisce tra le braccia di Sirigu. Finisce senza reti: al Toro i tre punti continuano tremendamente a mancare.