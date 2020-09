Torino, raid incendiario in un alloggio di corso Siracusa: due anziani salvati dalle fiamme

La coppia trasportata in ospedale per intossicazione da fumo. E' caccia all'autore del gesto

Paura nella notte in un edificio di corso Siracusa, a Torino. Dopo le 3, un incendio si è sviluppato in un appartamento al nono piano del palazzo al civico 189: all’interno una coppia di anziani (di 82 e 75 anni), salvata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale per intossicazione da fumo.

In base ai primi accertamenti, l’incendio risulta di natura dolosa in quanto sulla porta di casa c’erano tracce di liquido infiammabile. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda con l’obiettivo di trovare il prima possibile il responsabile del raid.