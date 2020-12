Torino, vandali scatenati: danneggiate le aziende del candidato sindaco del centrodestra Damilano

Raid vandalici contro le aziende dell’imprenditore Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino per il centrodestra ed al momento unico nome confermato per la corsa alla “fascia tricolore” di Palazzo Civico.

DANNEGGIATE LE AZIENDE DI DAMILANO

Secondo le prime notizie, i vandali sarebbero entrati in azione la scorsa notte danneggiando prima i vigneti di Barolo dell’azienda di famiglia, nel Cuneese, e poi i due locali storici che Damilano gestisce nel capoluogo torinese: il bar Zucca in via Gramsi, e il Pastificio Defilippis in via Lagrange (in entrambi i casi sarebbero state danneggiate le vetrine).

CARABINIERI SUL POSTO

Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono giunti i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma ai quali, questa mattina, l’imprenditore piemontese ha denunciato l’accaduto. Alle forze dell’ordine, ora, il compito di fare piena luce sull’accaduto.

SALVINI: “VIOLENTI NON FERMERANNO CAMBIAMENTO”

Damilano ha incassato la “solidarietà” del leader della Lega Matteo Salvini. “La violenza di pochi balordi non fermerà mai l’impegno delle persone perbene e che vogliono voltare pagina anche a Torino” ha commentato il segretario del Carroccio.

RICCA: VIOLENZE NON INQUININO ELEZIONI

E a Paolo Damilano si è stretto anche Fabrizio Ricca, collega di partito di Salvini (è segretario torinese del Carroccio), nonché assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte. “Si capiscano subito le motivazioni di questi gesti – ha detto Ricca in una nota -. Nel caso in cui il movente dovesse essere politico ci troveremmo davanti a un fatto ancora più grave”. “Non è accettabile che il prossimo confronto elettorale sia inquinato e gravato da azioni violente e vandaliche” ha concluso l’esponente della giunta Cirio.

APPENDINO: VIOLENZA NON HA CITTADINANZA

“Ho espresso personalmente la mia solidarietà all’imprenditore Paolo Damilano, candidato Sindaco di Torino, per i vili atti vandalici ai danni delle sue aziende di cui spero si riescano a individuare i responsabili. La violenza, a sfondo politico o meno, non ha mai cittadinanza” ha scritto su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino.