Torino, rapina aggravata e porto abusivo di armi: cinque arresti [FOTO e VIDEO]

Cinque giovani sono stati arrestati a Torino per rapina aggravata e porto abusivo di armi. Si tratta di tre italiani e due stranieri, tra i quali c’è anche un minorenne.

LA RAPINA

La banda aveva aggredito e rapinato la scorsa notte un giovane cittadino straniero in viale Torino a Stupinigi, mentre era a bordo della propria autovettura. Dopo aver danneggiato la fiancata dell’auto e utilizzato spray urticante sul viso della vittima, la banda ha minacciato e ferito alla mano il malcapitato con un cacciavite. I malviventi hanno quindi tirato fuori 3 pistole scacciacani, sparando anche un colpo a salve in aria per minacciare il giovane, che ha consegnato il proprio portafogli contenente 50 euro ai delinquenti, per poi dileguarsi a bordo della sua vettura.

Soccorso dai medici, il giovane non ha riscontrato particolari ferite, mentre la banda è stata arrestata questa mattina. I quattro maggiorenni sono stati portati presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno”, mentre il minore è ora al “Ferrante Aporti”.