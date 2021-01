Torino, rapina alla fermata del tram: 36enne marocchino in manette

Attimi di caos nella serata di martedì a Torino: gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 36enne marocchino per un tentativo di rapina ai danni di una donna che stava aspettando il tram alla fermata della linea 4 GTT.

L’AGGRESSIONE

E’ accaduto intorno alle 20 nella zona di corso Unione Sovietica, angolo strada del Drosso. Il marocchino ha aggredito la vittima, una donna sulla cinquantina, facendo pressioni con le mani sul collo per immobilizzarla e quindi portare via la sua borsa a tracolla.

INTERVIENE LA POLIZIA

Per fortuna un passante ascolta le urla di aiuto della donna ed interviene, chiamando la Polizia. Gli agenti trovano il 36enne ancora intento a tentare di impossessarsi della borsa della vittima, che nel frattempo si è difesa opponendo resistenza per non farsi portar via la tracolla, all’interno del quale c’erano alcune lattine di birra. I poliziotti hanno quindi potuto bloccare il reo e arrestarlo per tentata rapina.