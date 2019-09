Torino, rapina a colpi di catena in corso Giulio Cesare: la vittima salvata dai poliziotti

Hanno individuato la preda. Poi è scattata l’aggressione, a colpi di catena. E’ successo domenica notte, in corso Giulio Cesare angolo via Palestrina, a Torino. La rapina ai danni della vittima non è stata portata a compimento per l’intervento provvidenziale degli agenti della squadra volante, che hanno arrestato un italiano di 65 anni e un marocchino di 21, irregolare sul territorio italiano, per tentata rapina.

Dagli accertamenti è emerso che lo straniero è sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 65enne, sorvegliato speciale, aveva il divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

I due, prima di essere fermati, avevano infastidito anche una coppia in piazza Donatori di Sangue.