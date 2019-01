Torino, rapina una farmacia e scappa: arrestato

Giovane ladro intercettato dalla polizia: aveva appena effettuato un colpo in viale Falchera

Aveva appena rapinato una farmacia di viale Falchera, in cui era entrato col volto travisato e armato di coltello. Un giovane ladro, dopo aver minacciato il personale, si è fatto consegnare tutto il denaro presente in cassa e quello contenuto nel portafogli di una dipendente, per un bottino di 1500 euro.

Poco dopo il colpo, però, il rapinatore è stato fermato dagli agenti di una volante del commissariato Barriera Milano, allertata dal titolare della farmacia uscito in strada dopo il colpo subito.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri. Il giovane ladro, di cui il gestore dell’esercizio aveva effettuato una descrizione particolareggiata, è stato intercettato in strada dell’Abbadia di Stura e preso in consegna dai poliziotti.