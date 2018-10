Torino, rapina in ospedale: arrestata 25enne

Dopo essere stata dimessa, ruba una borsa nella sala d’aspetto dell’ospedale Martini Nuovo di Torino e scappa. Nella fuga ha anche spintonato il marito della vittima, un anziano signore. La malvivente, una 25enne russa con precedenti a carico, è stata inseguita da un uomo che è riuscito a recuperare la borsa.

Gli agenti del commissariato San Paolo hanno poi fermato la donna all’incrocio tra corso Brunelleschi e via Monginevro, arrestandola per rapina impropria. La straniera è stata inoltre denunciata in stato di libertà in quanto inottemperante a un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale.