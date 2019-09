Torino, rapina i passanti in sella ad una bicicletta: arrestato

Ancora un caso di furto a Torino: responsabile questa volta un 22enne magrebino che, nella giornata di martedì, ha derubato del cellulare due passanti, il tutto in sella alla sua bicicletta. L’uomo è stato arrestato per furto con strappo, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

DUE FURTI IN POCHI MINUTI

Il primo episodio ha visto come vittima un ragazzo cinese che è stato derubato in zona Porta Nuova: il magrebino, a bordo della sua bici, si è avvicinato al passante e con una mossa fulminea gli ha strappato dalle mani il cellulare per poi scappare verso centro città. Dopo pochi minuti il delinquente ha poi investito una ragazza in via Sant’Ottavio, sottraendole il cellulare. Grazie alle segnalazioni dei presenti, però, la fuga del 22enne è durata poco: gli agenti della Volante lo hanno raggiunto e, dopo un tentativo di resistenza, lo hanno arrestato: il giovane aveva, inoltre, diversi precedenti di polizia per reati inerenti al patrimonio.