Torino, rapina una ragazza e scappa: localizzato sul bus, preso

La rapina. La fuga. L’arresto. In manette è finito un quarantenne marocchino, che, lunedì sera, ha rapinato una ragazza in via Buniva, a Torino. La vittima si trovava fuori al suo palazzo, aspettava che qualcuno le aprisse il portone, quando il malvivente l’ha sorpresa alle spalle, strappandole l’iPhone dalle mani.

La giovane ha provato a opporre resistenza, ma il balordo, dopo averla minacciato di morte, le ha puntato qualcosa di affilato alla pancia per poi scappare in direzione di corso San Maurizio.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno aiutato la vittima a localizzare il telefonino, notando che il rapinatore si muoveva troppo velocemente per muoversi a piedi. Quindi, l’intuizione seguendo i suoi spostamenti che combaciavano col percorso del bus 68: i poliziotti hanno fermato il pullman individuando un uomo che corrispondeva alla descrizione dello scippatore.

A questo punto gli agenti hanno chiesto alla madre della ragazza di far squillare il telefono, sul cui display è apparsa la scritta ‘mamy’. Incastrato, lo straniero ha confessato ed è finito dietro le sbarre. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo risultava colpito dall’ordine di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.