Torino. Rapina in strada e furto in negozio: doppio arresto dei carabinieri

In manette un 20enne straniero ed un 30enne della zona (denunciato anche un suo complice) per due episodi diversi

Doppio arresto a Torino nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal comando provinciale finalizzati, tra l’altro, a contrastare i reati predatori: in manette un rapinatore ed un ladro.

RAPINA DONNA ALLA FERMATA DELL’AUTOBUS, ARRESTATO

Il primo dei due episodi è avvenuto lo scorso 27 dicembre presso una fermata dei mezzi pubblici, in città. Il malvivente, cittadino straniero di 20 anni, ha aggredito una donna, strattonandola e gettandola a terra, per poi sottrarle il cellulare. Sul momento l’uomo era riuscito a dileguarsi, ma in questi giorni è stato riconosciuto per strada dalla vittima, che ha immediatamente chiamato il 112 raccontando quanto le era accaduto. Dopo rapide indagini, visti i gravi indizi di colpevolezza emersi, il soggetto è stato rintracciato e bloccato.

TORINO, 30ENNE FERMATO DOPO FURTO IN NEGOZIO

Sempre a Torino è stato fermato anche un 30enne, subito dopo un furto in negozio. L’uomo aveva rubato dei capi di abbigliamento da un esercizio commerciale del centro, ma è stato colto sul fatto e preso immediatamente. Con lui è stato sorpreso anche un complice, un ragazzo di 24 anni che è stato denunciato in stato di libertà.