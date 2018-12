Torino, rapina in tabaccheria con pistole e bombe a mano: arrestati

In manette due italiani di 57 e 47 anni: i carabinieri li hanno intercettati all'esterno di un esercizio di via Montebello appena svaligiato

In auto e in casa un vero e proprio arsenale

Hanno fatto irruzione in una tabaccheria di via Montebello, a Torino, armati di pistola e con il volto coperto da maschere in lattice, poi hanno chiuso la titolare 80enne nel retro e hanno portato via circa 800 euro in contanti e diverse stecche di sigarette.

I carabinieri hanno arrestato i due rapinatori responsabili del colpo, due cittadini italiani di 47 e 57 anni, dopo averli visti uscire dalla tabaccheria con i volti ancora coperti dalle maschere.

Nell’autovettura e in casa dei malviventi sono state rinvenute e sequestrate una bomba a mano non attiva, una pistola scenica priva di tappo rosso e canna forata con tanto di caricatore, passamontagna, guanti e stecche di sigarette. Molto probabilmente i due malviventi hanno compiuto altre rapine in passato.