Torino, rapina un market e tenta la fuga: arrestato 40enne

L'uomo, italiano, aveva rubato del liquore da un supermercato di via Mercadante. E' stato poi trovato in un bar

Un uomo di 40 anni, italiano con diversi precedenti di Polizia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio per una rapina in un market di via Mercadante.

IL FATTO

L’uomo era riuscito a portare via due bottiglie di liquore, nascondendole sotto il cappotto. Due dipendenti del supermercato, però, lo hanno notato e hanno tentato subito di fermarlo. Il malvivente, però, ha deciso di darsi alla fuga disperata: sono state quindi decisive le immagini di videosorveglianza, che hanno aiutato ad identificare il malfattore, che è stato ritrovato all’interno di un bar.