Torino, rapina una farmacia fingendo di avere una pistola: arrestato [FOTO E VIDEO]

Gli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia lo hanno intercettato in corso Palermo

Colpo in corso Giulio Cesare

Ha finto di impugnare una pistola e grazie a questa messinscena ha rapinato una farmacia di corso Giulio Cesare, a Torino, portando via l’incasso di giornata. Il malvivente, però, è stato intercettato e arrestato dalla polizia.

ACCIUFFATO DALLA POLIZIA

Si tratta di un uomo di 40 anni, di nazionalità italiana, catturato dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che lo hanno beccato in prossimità di una pensilina del tram in corso Palermo.

IN TASCA I SOLDI DEL COLPO

L’uomo aveva ancora addosso gli stessi vestiti utilizzati durante il furto, una tuta e un berretto da baseball, e in tasca teneva riposti un coltellone da cucina lungo circa 20 centimetri e l’incasso del colpo in farmacia.

E’ SOSPETTATO DI ALTRE RAPINE

Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata, ma gli investigatori sospettano che possa essere implicato in numerosi altri furti eseguiti con le analoghe modalità ai danni di altri esercizi commerciali cittadini.