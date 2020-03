Torino, rapina uomo mentre preleva medicinali al distributore della farmacia notturna: preso

IN VIA NIZZA

Ha rapinato un uomo mentre stava prelevando dei medicinali dal distributore automatico di una farmacia notturna di via Nizza, a Torino. Il malvivente ha approfittato della situazione per aggredire un cinquantenne alle spalle: dopo averlo minacciato, gli ha portato via portafogli e cellulare.

La vittima ha subito chiamato il 112 e, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della farmacia, il rapinatore è stato identificato e arrestato poco dopo dai carabinieri della compagnia San Carlo. Dietro le sbarre è finito un marocchino di 37 anni.