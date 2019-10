Torino, rapinatori in azione durante una serata in un locale del centro: tre arresti

Rapinatori in azione nel corso di una serata in discoteca. E’ successo a Torino, nella notte tra giovedì e venerdì. Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante e del commissariato Centro hanno accertato almeno quattro colpi: i malviventi, approfittando della confusione, hanno preso di mira i giovanissimi clienti del locale mentre ballavano.

Grazie alla collaborazione del servizio di vigilanza, la polizia ha arrestato tre persone. Si tratta di un 18enne di origini cubane residente a Novara: il giovane ha agito da solo tentando di togliere la collanina d’oro alla vittima, che però ha reagito riuscendo a bloccarlo.

Poi sono finiti in manette due giovani tra i 19 e i 22 anni, nati in Italia ma di origini maghrebine, responsabili insieme ad altre persone non identificate, di tre rapine nei confronti di altrettanti clienti, derubati di collane in oro, braccialetti e orologio.